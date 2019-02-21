Спасатели предупреждают липчан о непогоде

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-21T09:32:45+03:00

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Спасатели разослали предупреждение. В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение всего четверга, 21 февраля, в Липецке и области ожидается гололед, налипание мокрого снега.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области напоминают о мерах безопасности при налипании мокрого снега. Нужно держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Следует приостановить работы на высоте.

В гололедицу лучше отдать предпочтение удобной обуви на микропористой основе. Передвигаться по улицам аккуратно, наступая на всю подошву. Руки лучше не прятать в карманы, чтобы при падении не получить травмы. Если приходится идти по льду, делать это нужно скользящим шагом, не отрывая ноги от земли.

При падении нужно сгруппироваться. Хотя бы согнуть ноги,чтобы снизить высоту падения. Не выставляйте руки по направлению падения. Старайтесь не падать на копчик. Лучше всего падать на бок, распределяя удар на все тело.

О происшествиях сообщать по телефону 01, с мобильного - 101.

ИСТОЧНИК KP.RU