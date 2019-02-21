2019-02-21T09:49:24+03:00
Общество

23 февраля в Липецке ограничат продажу алкоголя

В городе пройдут митинги
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ограничат продажу алкоголяВ Липецке ограничат продажу алкоголяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 23 февраля, в Липецке ограничат продажу алкоголя. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, причина тому - митинги. Один состоится по адресу: улица Космонавтов, 54а. Это здание ОКЦНТиК. Митинг продлится с 11.00 до 13.00. Второй митинг - на Сырском Руднике. Пройдет по адресу: улица Ударников, 13. Здание ДК "Рудничный". Мероприятие стартует в 11 часов утра. Закончится - в 2 часа дня.

Напомним, что согласно законодательству не допускается розничная продажа алкоголя в местам массового скопления граждан во время проведения публичных мероприятий. Запрет на продажу начинает действовать за 2 часа до начала митинга. Вновь купить спиртное можно через 2 часа после окончания митинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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