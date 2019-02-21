Игорь Артамонов о Послании Президента: "Жители ждут этих изменений"
Врио Липецкой области прокомментировал Послание Федеральному Собранию страны
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Президент РФ Владимир Путин 20 февраля представил ежегодное Послание Федеральному Собранию страны. В Гостином Дворе собрались депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, главы регионов, представители общественности. Речь руководителя страны длилась около полутора часов. Владимир Путин обозначил главные задачи, стоящие сегодня перед Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU