2019-02-21T10:37:27+03:00
Общество

Игорь Артамонов о Послании Президента: "Жители ждут этих изменений"

Врио Липецкой области прокомментировал Послание Федеральному Собранию страны
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Президент РФ Владимир Путин 20 февраля представил ежегодное Послание Федеральному Собранию страны. В Гостином Дворе собрались депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, главы регионов, представители общественности. Речь руководителя страны длилась около полутора часов. Владимир Путин обозначил главные задачи, стоящие сегодня перед Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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