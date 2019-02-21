В Липецке в районе улицы Буденного столкнулись "Лада" и "Шкода"
Этим утром, 21 февраля, в Липецке на проспекте Победы произошла авария. В районе остановки "Улица Буденного" столкнулись "Лада" и "Шкода". Последствия аварии попали на видео.
Автомобили стоят после светофора, если двигаться в сторону Автовокзала. Судя по ролику, обе машины получили серьезные повреждения. Иномарка въехала в бок "Ладе". От удара у первого автомобиля отвалился бампер. У "Лады" повреждена правая часть машины. В районе аварии небольшой затор.
Напомним, что спасатели предупреждали липчан о непогоде. В течение дня в Липецке гололед и налипание мокрого снега. Особенно аккуратным следует быть водителям. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и человеческие жизни.
В Липецке столкнулись "Лада" и "Шкода".Видео Олег Шушпанов
ИСТОЧНИК KP.RU