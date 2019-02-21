2019-02-21T11:01:39+03:00
Происшествия

В Липецке в районе улицы Буденного столкнулись "Лада" и "Шкода"

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке столкнулись две машиныВ Липецке столкнулись две машиныФото: принтскрин видео.
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Этим утром, 21 февраля, в Липецке на проспекте Победы произошла авария. В районе остановки "Улица Буденного" столкнулись "Лада" и "Шкода". Последствия аварии попали на видео.

Автомобили стоят после светофора, если двигаться в сторону Автовокзала. Судя по ролику, обе машины получили серьезные повреждения. Иномарка въехала в бок "Ладе". От удара у первого автомобиля отвалился бампер. У "Лады" повреждена правая часть машины. В районе аварии небольшой затор.

Напомним, что спасатели предупреждали липчан о непогоде. В течение дня в Липецке гололед и налипание мокрого снега. Особенно аккуратным следует быть водителям. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и человеческие жизни.

В Липецке столкнулись "Лада" и "Шкода".Видео Олег Шушпанов

ИСТОЧНИК KP.RU

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