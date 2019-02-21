2019-02-21T11:24:57+03:00
Происшествия

ДТП на улице Ковалева в Липецке: водителя зажало в салоне

Лоб в лоб столкнулись "ВАЗ-2114" и "Киа Рио"
Юлия КЛЮЕВА
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В машине, которая попала в ДТП, зажало водителяВ машине, которая попала в ДТП, зажало водителяФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 21 февраля, на улице Ковалева произошло серьезное ДТП. На телефон службы спасения "112" сообщение поступило в 6.05. Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Липецка, в районе дома №107 лоб в лоб столкнулись "ВАЗ-2114" и "Киа Рио". Очевидцы сообщили, что в салоне "четырнадцатой" зажало водителя.

Спасатели, прибыв на место происшествия, обесточили автомобильные аккумуляторы. Используя гидроинструмент, группа извлекла пострадавшего автомобилиста из салона. Мужчину передали медикам. Его на скорой помощи увезли в больницу.

Напомним, еще одна авария произошла этим утром на проспекте Победы. В районе остановки "Улица Буденного" столкнулись "Лада" и "Шкода". Обе машины получили серьезные повреждения. Образовался небольшой затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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