Под Липецком хулиган сорвал занятия, сообщив о минировании колледжа

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-21T12:53:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале этой недели учащийся одной из школы Чаплыгинского района позвонил по телефону экстренной службы "112". Он сообщил оператору о готовящемся взрыве в аграрном колледже.

По информации пресс-службы Прокуратуры Липецкой области, к зданию заведения тут же стянулись экстренные службы. Людей эвакуировали. Спасатели провели проверку, однако, сообщение не подтвердилось. Так, хулиган сорвал занятия в колледже, а также необоснованно отвлек экстренные службы от исполнения своих обязанностей.

Во вторник, 19 февраля, в Чаплыгинском районе возбудили уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение о факте терроризма". Подобные деяния караются штрафом от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода от 1 года до 2 лет, либо от 3 до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU