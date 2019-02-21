В Липецке сильные порывы ветра, снег и до -11 градусов

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-21T13:46:18+03:00

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Еще одно экстренное предупреждение появилось на сайте ГУ МЧС России по Липецкой области. Так, в течение этого четверга, 21 февраля, ночи и до 18.00 пятницы, 22 февраля, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Липецке и области.

Согласно данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот период времени ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Столбик термометра опустится до 13 градусов ниже ноля.

В светлое время суток небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13м/с. Местами сильные порывы - до 18 м/с. Температура воздуха составит 6-11 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU