В фирме Липецка молодой человек наворовал более 300000 рублей

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-21T15:53:34+03:00

Изменить размер текста: A A

С 26 ноября по 3 декабря 2018 года 25-летний липчанин, работая специалистом в одной из фирм города, крал вверенные ему деньги. В ходе предварительного расследования установлено, каждый день молодой человек брал из выручки небольшую сумму. Оставшиеся деньги житель областного центра упаковывал в инкассаторский пакет и составлял фиктивную квитанцию. Так, липчанин обогатился на 307 500 рублей. Этой суммой он распоряжался по своему усмотрению.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМДВ России, уголовное дело в отношении любителя денег направлено в суд. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU