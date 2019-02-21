2019-02-21T15:53:34+03:00
Происшествия

В фирме Липецка молодой человек наворовал более 300000 рублей

25-летний липчанин каждый день брал из выручки небольшую сумму и составлял фиктивную квитанцию
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин тратил вверенные ему деньгиЛипчанин тратил вверенные ему деньгиФото: Юлия КЛЮЕВА
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С 26 ноября по 3 декабря 2018 года 25-летний липчанин, работая специалистом в одной из фирм города, крал вверенные ему деньги. В ходе предварительного расследования установлено, каждый день молодой человек брал из выручки небольшую сумму. Оставшиеся деньги житель областного центра упаковывал в инкассаторский пакет и составлял фиктивную квитанцию. Так, липчанин обогатился на 307 500 рублей. Этой суммой он распоряжался по своему усмотрению.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМДВ России, уголовное дело в отношении любителя денег направлено в суд. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". Максимальное наказание по данной статье - до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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