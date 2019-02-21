2019-02-21T18:27:09+03:00
Происшествия

Липчанина, зарезавшего собутыльницу, арестовали

Подозреваемый и убитая познакомились незадолго до трагедии на улице в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
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Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмыЕсли вину подозреваемого докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмыФото: СУ СК РФ по Липецкой области
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Липчанина, которого подозревают в убийстве случайной знакомой, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. Напомним, вечером 15 февраля 44-летний мужчина встретил на улице незнакомую женщину. Он предложил ей выпить.

50-летняя горожанка пригласила его к себе. В квартире также находился ее сожитель. Собиравшиеся выпили "за встречу", а после сожитель женщины удалился. Через некоторое время между хозяйкой квартиры и гостем вспыхнула ссора. Будучи пьяным, мужчина ударил в шею женщины ножом. Липчанка скончалась. А случайный знакомый поспешил скрыться, обронив орудие убийства.

Подозреваемого задержали. Его заключили под стражу. Если вину липчанина докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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