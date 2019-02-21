В Липецке лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Газель": легковушка всмятку

СЕГОДНЯ 19:31 2019-02-21T19:34:29+03:00

В Липецке столкнулись "ВАЗ" и "Газель" Фото: скрин с видео

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В сети появилось очередное видео с места ДТП в Липецке. Как указал автор ролика, авария произошла в этот четверг, 21 февраля. В объектив камеры попали последствия жуткого происшествия.

В областном центре на перекрестке в районе гипермаркета "Аршин" столкнулись "Газель" и "ВАЗ". Удар был такой силы, что обе машины получили серьезные повреждения. Вероятно, автомобили столкнулись лоб в лоб. У "Газели" разбиты обе фары, отвалилась решетка, поврежден бампер.

На легковушку страшно смотреть. Перед машины - "всмятку". Двигатель ушел в салон. Транспорт больше похож на груду металла.

Из стоявшей рядом скорой медики выгрузили каталку. Скорее всего, есть пострадавшие. Информация уточняется.

Лобовое столкновение "ВАЗа" и "Газели" в Липецке: легковушка превратилась в груду металла.Видео Асиф Алиев

ИСТОЧНИК KP.RU