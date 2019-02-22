2019-02-22T07:45:00+03:00
Общество

В пятницу в Липецке отключат тепло, свет и холодную воду

На инженерных сетях проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам отключат свет, воду и теплоЛипчанам отключат свет, воду и теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 22 февраля, в некоторых домах Липецка отключат свет, тепло и холодную воду. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Дарвина, Красная, Жуковского, 22/1 , 22б 30 , 30а; Ибаррури, 6; проспект Победы, 79. Также свет отключат в СНТ "Весна", "Мичурина", "Трубник", "Тракторостроитель", "Кооператор", "Ветеран труда".

С 10 утра до 5 часов вечера без отопления окажутся липчане, проживающие по адресам: улица Ангарская, 7; Баумана, 333/9.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в доме №28б по улице Стаханова. Подвоз воды по заявкам жителей.

Дополнительную информацию липчане могут получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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