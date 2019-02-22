Липчане переворачивали покрышки, подтягивались и стреляли из оружия

СЕГОДНЯ 09:33 2019-02-22T09:33:06+03:00

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В Управлении Росгвардии по Липецкой области прошел региональный культурно-спортивный фестиваль. Мероприятие направлено на повышение уровня физической подготовленности профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников, а также патриотическое воспитание молодого поколения.

На протяжении двух дней росгвардейцы проявляли свои силы, как в командном зачете, так и в личном. В первый день состязаний мужчины участвовали в силовых видах спорта, таких как переворачивание больших покрышек, жим гири с двух рук, подтягивание на перекладине, армрестлинг и перетягивание каната. Женщины, участвующие в соревнованиях отжимались от пола. Во второй день прошел турнир по мини футболу, теннису, стрельбе из пневматического оружия, дартсу и веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья». Для восстановления сил для всех участников был организован сладкий стол и горячий чай.

В завершение фестиваля начальник Управления Росгвардии по Липецкой области поздравил победителей и вручил грамоты, медали, кубки. Самые маленькие участники соревнований получили сладкие призы и памятные сувениры.

- Уважаемые участники соревнований, искренне желаю Вам не останавливаться на достигнутых результатах, стремиться только ввысь и быть примером для своих детей!, - сказал начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU