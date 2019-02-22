В Липецке сильный ветер и до 11 градусов мороза

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-22T08:45:06+03:00

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В эту пятницу, 22 февраля, в Липецке и области ожидается переменная облачность с прояснениями. Днем небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Местами порывы могут достигать 18 м/с. Столбик термометра опустится до 6-11 градусов мороза. Атмосферное давление будет расти и составит 733 мм рт.ст. На дорогах снежный налет.

Напомним, что спасатели предупреждали липчан о неблагоприятных метеоусловиях, вплоть до 6 часов вечера пятницы. При усилении ветра лучше не выходить из зданий. На улице можно спрятаться в подземных переходах или подъездах домов. Остерегайтесь линий электропередач, не стойте под ними. Не подходите к оборвавшимся электропроводам. Не прячьтесь за остановками, рекламными щитами, под деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU