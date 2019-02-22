2019-02-22T10:57:00+03:00
Происшествия

За сутки мошенники обманули 9 липчан на 650000 рублей

Чаще всего злодеи Липецка представлялись сотрудниками банков
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане попались на удочку мошенниковЛипчане попались на удочку мошенниковФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 9 заявлений о мошенничестве. По информации пресс-службы регионального УМВД России, всего липчане лишились около 650 тыс. рублей.

Многие злоумышленники представились сотрудниками банков. Так, неизвестные обманули мужчину, пообещав предотвратить возможный взлом личного кабинета. Другой «сотрудник банка» предложил помочь разблокировать банковскую карту. Еще трое горожан лишились денег, пытаясь взять кредит.

Полиция напоминает, все звонки и предложения от банков нужно проверять, обративший в офис банка. Если вы пострадали от мошенников, обратитесь в правоохранительные органы с заявлением. А также сообщите об обмане в своей банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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