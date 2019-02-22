В Липецке в столкновении легковушек пострадала 5-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-22T10:46:17+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 143 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителя сели за руль пьяными. 63 человека не стали пристегиваться. 122 машины припарковали в неположенном месте – на владельцев составили административные материалы. 778 раз автомобилисты нарушили скоростной режим.

В минувший четверг, 21 февраля, утром на улице Ковалева в Липецке столкнулись «Киа» и «ВАЗ-2114». Оба водители получили травмы. Их госпитализировали. Напомним, машины столкнулись лоб в лоб. Водителя «четырнадцатой» зажало в автомобиле. Выбраться ему помогли спасатели ГО и ЧС Липецка.

Около 5 часов вечера на трассе «Обход Липецка» в районе гипермаркета произошла жуткая авария. По предварительным данным, водитель «Газели» нарушил очередность проезда и врезался в «ВАЗ-2105». Пострадал 44-летний водитель «пятерки». Его с травмами госпитализировали. Последствия ДТП попали на видео. «ВАЗ» превратился в груду металла. Ролик можно посмотреть здесь.

На площади Победы «Лада-Веста» влетела в «ВАЗ-21099». Пострадала пассажирка первой машины – 5-летняя девочка. Ее не пристегнули, она получила травму. Медики оказали ей помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU