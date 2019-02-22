2019-02-22T11:03:35+03:00
Происшествия

Воры украли два аккумулятора из грузовика в Липецке

А у липчанки из квартиры вынесли золото
Юлия КЛЮЕВА
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Правоохранители продолжают раскрывать преступленияПравоохранители продолжают раскрывать преступленияФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 2 ранее совершенных преступления. Так, 12 февраля неизвестный обокрал квартиру по улице Ангарской на Сырском Руднике в Липецке. Злодей вынес золотые изделия. По информации пресс-службы регионального УМВД России, предполагаемый вор установлен - неработающий 28-летний житель Липецкого района.

29 января с автомобиля «Мазда-Титан» неизвестные украли два автомобильных аккумулятора. Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемых воров. На преступление пошли двое неработающих мужчин: 27-летний липчанин и 25-летний житель Лебедянского района.

Также мошенники обманули 9 липчан. Злоумышленники представлялись работниками банков. Пострадавшие лишились около 650 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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