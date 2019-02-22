В Липецке нашли 21-летнего парня

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-22T12:28:04+03:00

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В Липецке нашли пропавшего подростка. Напомним, 21-летний парень пропал во вторник, 19 февраля. Его искали родственники, полиция и волонтеры. Как сообщили в Поисковом отряде «Лиза Алерт Липецкая область», липчанин найден, жив.

Напомним, что уже почти месяц ничего не известно о пропавшем 60-летнем пенсионере. 24 января Ширяев Юрий Алексеевич ушел из дома в районе садоводческого товарищества «Дачный-2». По информации ЛООО «Поиск пропавших детей», мужчине на вид 60 лет. Худощавого телосложения. Рост около 170 сантиметров. Волосы темные короткостриженные. Есть борода – около 15 сантиметров. У пенсионера частично отсутствуют зубы.

Всех, кто видел Юрия Ширяева или знает, где он может находиться или обладает любой ценной дела поиска информацией, просьба сообщить об этом в полицию по номеру - 02; либо связаться с волонтерами 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU