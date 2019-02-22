2019-02-22T13:48:35+03:00
Общество

Звезда сериала «Молодежка» фотографировался с липчанами и раздавал автографы

В Липецке открылся хоккейный турнир памяти Героя России Олега Пешкова [фото, видео]
Кирилл Мишин
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Хоккейный турнир памяти Героя России Олега ПешковаХоккейный турнир памяти Героя России Олега ПешковаФото: Кирилл Мишин
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В эту пятницу, 22 февраля, в Липецке состоялось открытие ежегодного международного детского хоккейного турнира памяти Героя России Олега Пешкова. Мероприятие началось с торжественного построения команд, которые примут участие в соревнованиях. Перед полным стадионом выступил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Он пообещал, что в Липецке построят два ледовых дворца.

Открытие хоккейного турнира памяти Героя России Олега Пешкова в Липецке.

Хоккейный турнир памяти Героя России Олега Пешкова Фото: Кирилл Мишин

Хоккейный турнир памяти Героя России Олега ПешковаФото: Кирилл Мишин

К юным хоккеистам с приветственным словом обратились заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы Юрий Лебедев и Вячеслав Анисин. На открытие турнира приехал актёр театра и кино Иван Мулин. Ни хоккеисты, ни зрители не хотели отпускать героя любимого сериала «Молодежка». Фанаты просто заваливали актёра вопросами. Просили сделать фото. Напоследок, актёр пожелал юным хоккеистам больше побед. По сложившейся традиции, первыми на лед вышли липецкие команды «Авиаторы» и «Спасатели».

Хоккейный турнир памяти Героя России Олега Пешкова Фото: Кирилл Мишин

Хоккейный турнир памяти Героя России Олега ПешковаФото: Кирилл Мишин

Хоккейный турнир памяти Героя России Олега Пешкова: "Авиаторы" против "Спасателей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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