Под Липецком на трассе столкнулись три иномарки

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-22T16:42:28+03:00

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В эту пятницу, 22 февраля, под Липецком произошла массовая авария. Около 12.30 на трассе Липецк-Лебедянь в районе Новой Деревни столкнулись три машины.

Под Липецком столкнулись три иномарки.Видео Тимоха Липецк

По словам очевидцев, «Нексия» и «Ауди» ехали в сторону Липецка. «Хонда» - в обратную. Вдруг «Нексию» вынесло на встречную полосу. Видимо, водитель не справился с управлением. Машина влетела в бок «Хонды» со стороны водителя. От удара иномарку закрутило и она врезалась в «Ауди».

Под Липецком столкнулись 3 машины

Все автомобили получили серьезные повреждения. У «Нексии» разбита одна фара и передний бампер. У «Ауди» всмятку передняя часть машины. У «Хонды» разбита боковая часть автомобиля со стороны водителя, а также правое крыло. По словам свидетелей происшествия, есть пострадавшие. У одного из водителей пробита голова. Его увезли в больницу.

Под Липецком столкнулись 3 машиныФото: Предоставлено "Комсомолке"

Под Липецком столкнулись 3 машиныФото: Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU