Мальчишки подрались на детском хоккейном турнире в Липецке

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-22T16:23:00+03:00

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Этим утром, 22 февраля, в Липецке состоялось торжественное открытие ежегодного международного детского хоккейного турнира памяти Героя России Олега Пешкова. Напомним, в нем участвуют 8 команд из разных городов страны, а также команды из Донецка и Республики Беларусь. На открытие приехали известные хоккеисты - 6-ти кратный чемпион мира и Европы Юрий Лебедев и 3-х кратный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин. А также российский актер театра и кино, звезда сериала «Молодежка» Иван Мулин.

Как стало известно «КП-Липецк», не обошлось без конфликтов. Перед турниром между 13-летним хоккеистом из Лебедяни и 12-летним спортсменом из Республики Беларусь вспыхнула ссора. Они договорились встретиться и разобраться. Чуть позже очевидцы заметили одного из мальчика уже с заплывшим глазом.

- На территории СК «Звездный» дежурят сотрудники полиции, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Они заметили конфликт и пресекли его. Мальчиков помирили. Правоохранители рекомендовали обеим сторонам обратиться в травмпункт. Пока за медицинской помощью никто не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU