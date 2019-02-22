Уголовное дело о мальчике с ожогами передали Следственному комитету Липецка

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-22T16:53:41+03:00

Следственный комитет займется делом о мальчике, который получил ожоги в свой день рождения Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Следственному отделу СКР по Липецкой области передали уголовное дело о малыше, который получил ожоги в свой день рождения. Напомним, жуткий случай произошел 18 февраля в селе Сырском. Липчане решили сделать своему 5-летнему ребенку сюрприз – устроить фаер-шоу.

Огненную смесь родители решили сделать сами. Посмотрев рецепт в интернете, они смешали указанные компоненты и для усиления эффекта влили туда спирт. По информации пресс-службы регионального СКР, спиртовая смесь попала на лицо и руки мальчика. Когда мать подожгла изготовленное «блюдо», ребенок вспыхнул.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами III степени тела и лица в областную детскую больницу. Спустя несколько дней его перевели в ожоговый центр Нижнего Новгорода, где находится и в настоящее время.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В связи с общественным резонансом и степени тяжести причиненного вреда малолетнему, уголовное дело изъяли у полиции и передали в следственный комитет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU