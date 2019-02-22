Липчане застряли в предпраздничных пробках

СЕГОДНЯ 17:32 2019-02-22T17:37:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В канун 23 февраля на дорогах Липецка появились большие пробки. Заторы можно наблюдать в любой части города. Так, стоит площадь Победы, а также улица Советская, Неделина, часть Терешковой. Серьезная пробка в районе Октябрьского рынка и площади Памятника Танкистам. Сложно проехать на улице Папина. Частично заторы на улице Гагарина и Московская.

Как сообщили очевидцы, большая пробка на улице Циолковского. Там произошло ДТП и не работают светофоры, что еще больше усложняет движение. Стоят автомобили на Горького. Кстати, на левом берегу таких проблемных участков пока совсем мало.

В пробках липчане развлекают тебя сообщениями в навигаторе.

-Конец света наступил? – спрашивает автоледи, застрявшая в заторе на Гагарина.

Липецк встал в пробкахФото: Скриншот сайта

Фото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU