Липецким школьникам и студентам показали оружие и работу служебных собак
Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области провели урок мужества для учеников школы Елецкого района и студентов ЛГТУ. Ребятам рассказали о сложностях и опасностях службы сотрудников отрядов.
Детям дали рассмотреть не только оружие, но и возможность побывать в интерактивном тире, где каждый смог проверить себя на меткость и пострелять по мишеням.
Сотрудники Росгвардии рассказали детям о своих буднях, а также показали фотографии и видеофильмы, снятые во время командировок в северокавказском регионе.
С интересом дети рассматривали специальную технику, но главным восторг для детей было увидеть служебных собак. Кинолог со служебной собакой Арабеллой продемонстрировал элементы поиска взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов. Ребята искренне переживали за выбор собаки, но здесь нельзя ошибаться. Правильную находку приветствовали аплодисментами и хвальбой в сторону Арабеллы.
- Растите, мужайте и возможно в скором времени, вы также будете защищать нашу Родину, как сотрудники Росгвардии!, - обратился к ребятам заместитель командира - начальник отделения ОМОН «Легион» полковник полиции Игорь Минский.
ИСТОЧНИК KP.RU