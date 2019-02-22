2019-02-22T17:46:42+03:00
Общество

Липецким школьникам и студентам показали оружие и работу служебных собак

Сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Липецкой области провели урок мужества
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Липецкой области провели урок мужестваСотрудники подразделений Управления Росгвардии по Липецкой области провели урок мужестваФото: Предоставлено Росгвардией
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Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области провели урок мужества для учеников школы Елецкого района и студентов ЛГТУ. Ребятам рассказали о сложностях и опасностях службы сотрудников отрядов.

Детям дали рассмотреть не только оружие, но и возможность побывать в интерактивном тире, где каждый смог проверить себя на меткость и пострелять по мишеням.

Сотрудники Росгвардии рассказали детям о своих буднях, а также показали фотографии и видеофильмы, снятые во время командировок в северокавказском регионе.

С интересом дети рассматривали специальную технику, но главным восторг для детей было увидеть служебных собак. Кинолог со служебной собакой Арабеллой продемонстрировал элементы поиска взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов. Ребята искренне переживали за выбор собаки, но здесь нельзя ошибаться. Правильную находку приветствовали аплодисментами и хвальбой в сторону Арабеллы.

- Растите, мужайте и возможно в скором времени, вы также будете защищать нашу Родину, как сотрудники Росгвардии!, - обратился к ребятам заместитель командира - начальник отделения ОМОН «Легион» полковник полиции Игорь Минский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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