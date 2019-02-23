Липчане почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-23T12:17:17+03:00

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Этим утром, 23 февраля, в Липецке прошел традиционный митинг в честь защитников Отечества. На площади Героев собрались руководители города и региона, в том числе врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и мэр города Сергей Иванов, ветераны, военнослужащие, студенты, школьники, волонтеры Победы, а также неравнодушные горожане.

Собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу у Вечного огня. Липчане почтили память погибших воинов минутой молчания.

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

После участники митинга отправились по домам - поздравлять мужчин с праздником. Кстати, Игорь Артамонов в своем инстаграме рассказал о своих армейских годах. Врио служил на финской границе.

- Кто служил, тот знает, как сложно бывает там, но с какой теплотой потом вспоминаешь армейские будни. До сих пор общаемся с сослуживцами! - написал Игорь Артамонов.

Выложил несколько фото и поздравил всех с Днем защитника Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU