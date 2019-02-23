Липчане почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания
Этим утром, 23 февраля, в Липецке прошел традиционный митинг в честь защитников Отечества. На площади Героев собрались руководители города и региона, в том числе врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и мэр города Сергей Иванов, ветераны, военнослужащие, студенты, школьники, волонтеры Победы, а также неравнодушные горожане.
Собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу у Вечного огня. Липчане почтили память погибших воинов минутой молчания.
Митинг в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
После участники митинга отправились по домам - поздравлять мужчин с праздником. Кстати, Игорь Артамонов в своем инстаграме рассказал о своих армейских годах. Врио служил на финской границе.
- Кто служил, тот знает, как сложно бывает там, но с какой теплотой потом вспоминаешь армейские будни. До сих пор общаемся с сослуживцами! - написал Игорь Артамонов.
Выложил несколько фото и поздравил всех с Днем защитника Отечества.
ИСТОЧНИК KP.RU