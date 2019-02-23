2019-02-23T19:42:32+03:00
Общество

Ночью в Липецке до -23 градусов, а в воскресенье снег

В понедельник морозы отступят
Юлия КЛЮЕВА
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В выходные в Липецке очень холодно, а потом вновь придет потеплениеВ выходные в Липецке очень холодно, а потом вновь придет потеплениеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В воскресенье, 24 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью без осадков. Столбик термометра опустится до до 18 градусов мороза. В низких местах - до -23 градусов.

В светлое время суток синоптики обещают небольшой снег. В регионе около 2-7 градусов ниже ноля. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт.ст.

В начале недели, 25 февраля, в Липецке заметно потеплеет. Ночью до -3 градусов. Днем около 0. Понедельник обещает быть снежным. Ветер западный 11-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт.ст. Ночью на дорогах снежный налет. А после - гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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