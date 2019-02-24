Липецкие хоккеисты обыграли «Прогресс» из Глазова в День защитника Отечества

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-24T12:39:32+03:00

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Молодежная хоккейная команда «Липецк» в День защитника Отечества обыграла на своем льду «Прогресс» из удмуртского города Глазов. Матч закончился со счетом 4:2.

Во время первого периода наши спортсмены отправили в ворота соперников две шайбы. Дубль оформил Павел Корниенко с передачи Андрея Мещерякова. Под конец второй двадцатиминутки Иван Попов увеличились счет - 3:0, но противники сумели отыграть одну шайбу. В заключительном периоде команды обменялись бросками. Все тот же Корниенко не оставил оппонентам надежды, оформив хет-трик. В итоге 4:2 в пользу липецких спортсменов.

Очередная встреча между МХК «Липецк» и «Прогрессом» состоится сегодня в «Звездном» . Но не в привычные 13:00, а в 14:30. Этот матч станет последним домашним для нашей команды в регулярном регулярном чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU