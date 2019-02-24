Липчане пожаловались на грязный общественный транспорт

СЕГОДНЯ 13:32 2019-02-24T13:32:29+03:00

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На днях в популярном липецком паблике появилась следующая запись: "Маршрут 28А. Погода конечно не айс, но разве можно на рейс выпускать такие грязные автобусы?" - вопрошал анонимный автор, который снабдил пост соответствующими фотографиями транспорта.

Негодование пользователя разделили и многие горожане. Люди подчеркивали, что из-за таких грязных окон не видно остановок, чтобы понять, где конкретно находишься, приходятся использовать карту в телефоне.

- Это все равно, что участвовать в шоу "Интуиция"! Сидишь и угадывай, когда твоя остановка.

Нашлись и те, кто посоветовал автору передвигаться на такси, если хочется комфорта. А один из комментаторов и вовсе забоялся, что из-за подобной жалобы муниципальный маршрут могут снять.

ИСТОЧНИК KP.RU