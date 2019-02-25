2019-02-25T10:03:15+03:00
Происшествия

В День защитника Отечества у липчанина угнали машину

Угонщиком оказался судимый безработный житель города
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке поймали угонщикаВ Липецке поймали угонщикаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке в День защитника отечества произошел угон. В полицию обратился 40-летний мужчина и рассказал, что у него пропал автомобиль «Дэу-Нексия». Угонщика вскоре нашли сотрудники полиции. Как сообщил и в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался безработный 23-летний житель Липецка. Известно, что у угонщика уже есть судимость.

Также в выходные в Липецке раскрыли кражу телефона, который пропал 21 февраля из дома по улице Елецкой. За кражу задержали 29-летнего жителя областного центра. Еще двух воров, 27-летнего липчанина и 25-летнего жителя Лебедяни, задержали за кражу аккумуляторов с автомобиля «Фотон», который обворовали 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке обещают ветер и мокрый снег
Липчанин сдал в ломбард ордена и медали ветерана Отечественной войны
В Сырском руднике Липецка два дня будут отключать питьевую воду
Многодетным семьям в Липецкой области расшили список льгот
Первым вице-губернатором Липецкой области стал ответственный за сельское хозяйство
В Липецке будут судить директора турфирмы за мошенничество на 2.5 млн. рублей
В Воронеже прошла крупная медиапремия «Бал прессы, бизнеса и власти»
Под Липецком водитель насмерть сбил пешехода и попал в больницу
Липчане пожаловались на грязный общественный транспорт
Липецкие хоккеисты обыграли «Прогресс» из Глазова в День защитника Отечества
Ночью в Липецке до -23 градусов, а в воскресенье снег
Липчане почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания
Липецким школьникам и студентам показали оружие и работу служебных собак
Липчане застряли в предпраздничных пробках
23 февраля в Липецке северный ветер и до 11 градусов мороза
Уголовное дело о мальчике с ожогами передали Следственному комитету Липецка
Мальчишки подрались на детском хоккейном турнире в Липецке
Под Липецком на трассе столкнулись три иномарки
Звезда сериала «Молодежка» фотографировался с липчанами и раздавал автографы
В Липецке нашли 21-летнего парня
Воры украли два аккумулятора из грузовика в Липецке
В Липецке в столкновении легковушек пострадала 5-летняя девочка
За сутки мошенники обманули 9 липчан на 650000 рублей
Липчане переворачивали покрышки, подтягивались и стреляли из оружия