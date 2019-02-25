В День защитника Отечества у липчанина угнали машину

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-25T10:03:15+03:00

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В Липецке в День защитника отечества произошел угон. В полицию обратился 40-летний мужчина и рассказал, что у него пропал автомобиль «Дэу-Нексия». Угонщика вскоре нашли сотрудники полиции. Как сообщил и в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался безработный 23-летний житель Липецка. Известно, что у угонщика уже есть судимость.

Также в выходные в Липецке раскрыли кражу телефона, который пропал 21 февраля из дома по улице Елецкой. За кражу задержали 29-летнего жителя областного центра. Еще двух воров, 27-летнего липчанина и 25-летнего жителя Лебедяни, задержали за кражу аккумуляторов с автомобиля «Фотон», который обворовали 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU