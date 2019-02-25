2019-02-25T10:30:00+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель насмерть сбил пешехода и попал в больницу

За выходные на дорогах региона пострадали 10 человек
Лия МУРАДЬЯН
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За 3 дня в авариях пострадали 10 человекЗа 3 дня в авариях пострадали 10 человекФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие три дня, с 22 по 24 февраля, на дорогах Липецкой области произошло 10 аварий в которых 10 человек пострадали и 1 погиб.

Авария с участием трех автомобилей произошла в полдень 22 февраля на трассе ЛипецкДанков. Там столкнулись «Дэу-Нексия», «Хендай» и «Ауди». По данным ГИБДД, аварию спровоцировал 27-летний водитель «Нексии», он влетел в «Хендай», за рулем которого был 26-летний водитель, а тот задел «Ауди» с 67-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал 33-летний пассажир «Нексии», ему оказали помощь и отпустили.

В те же сутки, около 23.30 на трассе Орел – Тамбов в Липецке 30-летний водитель «Джипа» въехал в МАЗ, за рулем которого был 46-летний мужчина. Водителя внедорожника увезли в больницу.

23-февраля в Задонском районе на той же трассе 33-летний водитель «Дацуна» влетел в «Ниссан», за рулем которого был 69-летний мужчина. Водителя первой машины увезли в больницу.

24 февраля в Лебедянском районе около двух часов ночи на трассе Липецк – Данков не справился с управлением и вылетел в кювет 39-летний водитель ВАЗ-2110. Мужчина получил травмы, но до больницы дело не дошло.

Смертельная авария произошла в те же сутки в Данковском районе. Около 22.30 на трассе Лев-Толстой – Данков 31-летний водитель «Лады-Весты» сбил 43-летнего мужчину, который шел в темноте навстречу прямо по проезжей части. Пешеход погиб на месте, а водителя с многочисленными травмами увезли на «скорой» в больницу.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, на одежде пешехода не было отражающих свет элементов, что могли привести к ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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