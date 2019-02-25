2019-02-25T11:29:03+03:00
Общество

В Воронеже прошла крупная медиапремия «Бал прессы, бизнеса и власти»

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк выступил генеральным партнером мероприятия и поддержал региональных авторов в номинации «Бизнес-журналист года»
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- Мы полагаем, что крайне важно, когда люди понимают процессы, происходящие в экономике. Это позволяет им более уверенно смотреть в завтрашний день, правильно рассчитывать свои возможности и строить реалистичные планы, - сказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – И в этом смысле, роль журналистов трудно переоценить. Они могут простыми словами объяснить сложные вещи, повысить финансовую грамотность людей.

В этом году в рамках «Бала прессы, бизнеса и власти» прошло несколько интересных мероприятий. В частности, состоялся круглый стол «Цифровизация в Центральном Черноземье: потребность или дань моде», в котором принял участие заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко. Представители бизнес-сообщества, банковской сферы и органов власти рассказали о процессах, происходящих в этом направлении в экономике, отметив, что они способствуют повышению общей эффективности и производительности труда.

Состоялось традиционное награждение представителей медиа- и бизнес- сообщества в различных номинациях. «Брендом года» стало «Вкуснотеево» компании «Молвест», «Меценатом года» признано «Агроэко», «Публичная компания года» - «Сырный дом». Самым важным деловым событием 2018 года стал Форум Столля, а представители Штефана Дюрра, президента группы компаний «ЭкоНива», получили статуэтку в номинации «Медиаперсона года». Специальный приз Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк «Бизнес-журналист года» получил корреспондент газеты «Тамбовская жизнь» Андрей Хворостов.

Кроме того, на церемонии в номинации «Пресс-служба года» награда была вручена Управлению маркетинга и коммуникаций Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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