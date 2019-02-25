В Липецке будут судить директора турфирмы за мошенничество на 2.5 млн. рублей

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-25T13:20:51+03:00

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В Липецке за крупное мошенничество будут судить 36-летнюю директора турфирмы. Согласно материалам дела, директор агентства собрала с клиентов предоплату за путевки и пропала.

Следствие считает, что обвиняемая изначально не собиралась обеспечить клиентам отдых – она даже не пыталась получить выездные документы, а просто забирала деньги себе. В итоге без средств и отдыха остались 27 человек, которые поверили дама и внесли предоплату по устной договоренности.

Всего мошенница собрала с клиентов 2 506 136 рублей. По данным пресс-службы областного УМВД, все деньги обвиняемая потратила по своему усмотрению. Сейчас расследование завершилось и уголовное дело направили в суд. Напомним, что ранее директор другой фирмы за похожие махинации на 2.7 млн. рублей получила 3 года условно, также ее обязали выплатить моральный и материальный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU