2019-02-25T14:31:11+03:00
Общество

В Сырском руднике Липецка два дня будут отключать питьевую воду

Воды не будет в течение всего дня
Лия МУРАДЬЯН
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Воды не будет два дняВоды не будет два дня
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В районе Сырского рудника в Липецке ожидается масштабное отключение питьевой воды, которое продлится два дня – 26 и 27 февраля. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воду в Липецке отключат из-за ремонта на сетях. 26 февраля воды не будет с 9 до 17.00, а 27 – с 9 до 21.00.

Кроме этого в среду не будет воды с 9 до 21.00 по улицам и переулкам: Ангарская; Геологическая; Детская; Исполкомовская; Маргелова; Металлистов; Монтажников; Ново-Весовая; Рудный; Ударников; Юношеская; Воронежское шоссе, 6; 8; Космический; Взлетная; Сырский; Усадебный; Рудничная; Коттеджная; Смирнова; Туманный; Романовская; Городовикова; Чистый; Минская; Клеверный; Рябиновая; Техническая; Медицинская; Базарная; Почтовая; Поселковая; Лирический; Жактовская; Солнечная; Паровозная; Юношеская; Прудная; Узорный.

Энергетики приносят извинения за неудобства. Воду будут подвозить по заявкам жителей с отключенных адресов. Узнать более подробно об отключениях и оставить заявку на подвоз можно по телефонам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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