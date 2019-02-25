2019-02-25T15:05:00+03:00
Происшествия

Липчанин сдал в ломбард ордена и медали ветерана Отечественной войны

Мужчину приговорили к исправительным работам
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанин продал ордена ветеранаЛипчанин продал ордена ветеранаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор 31-летнему мужчине, которого признали виновным в незаконном сбыте государственных наград СССР.

По данным правоохранителей, мужчина нигде не работал, жил с мамой и вел аморальный образ жизни. В июле 2018 года он решил «заработать» и заложил в ломбард ордена и медали родственника-ветерана. В частности, он продал орден «Отечественной войны 2 степени», орден «Красной Звезды», медаль «За освобождение Праги» и медаль «За отвагу». Также заложил орденскую книжку и удостоверение к награде, что тоже относится к государственным наградам. За бесценные ордена и медали «благодарный» потомок выручил 4000 рублей.

Дело завели по статье 324 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый сразу во всем сознался и рассказал, в какой ломбард сдал награды. В итоге его приговорили к 8 месяцам исправительных работ, 10% с заработка пойдет в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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