2019-02-25T15:40:48+03:00
Общество

В Липецке обещают ветер и мокрый снег

На дорогах ожидается гололед
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке обещают мокрый снег и гололедВ Липецке обещают мокрый снег и гололедФото: Лия МУРАДЬЯН
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Во вторник, 26 февраля, погода в Липецке ожидается облачная с прояснениями. По данным Росгидрометцентра, в регионе прогнозируют снег, мокрый снег и морось. Мокрый снег будет налипать на провода, а из-за перепада температур и осадков ожидается гололедица на дорогах.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза, до 2 градусов тепла, днем потеплеет до +4°С. Атмосферное давление останется в пределах 743 мм ртутного столба.

Аналогичную погоду с перепадами температур от плюсовой к морозам прогнозируют до конца недели. Также всю неделю ожидаются осадки. Теплее всего будет в среду и в четверг, а самым холодным днем недели станет воскресенье, 3 марта – обещают до 13 градусов мороза ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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