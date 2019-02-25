Обманутые дольщики Липецка имеют право на бесплатного юриста

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-25T16:14:50+03:00

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В этот понедельник, 25 февраля, на сессии липецкого облсовета депутаты приняли законопроект, по которому обманутых дольщиков причислили к льготникам и теперь они имеют права не бесплатную юридическую помощь. Официально по данным на 1 января в реестре обманутых дольщиков региона числятся 693 человека.

Как пояснили в пресс-службе областного Совета, теперь дольщики смогут бесплатно получать устные и письменные консультации, также юристы бесплатно помогут составить жалобу, заявление, ходатайство и другие документы.

За бесплатной юридической помощью можно обратиться в государственные организации и некоторые адвокатские кабинеты, полный список есть на сайте областного управления административных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU