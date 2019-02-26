В Липецке стало меньше больных гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-26T09:08:27+03:00

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По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 18 по 24 февраля, в Липецкой области гриппом и ОРВИ заболели 6461 человек, из них 10 случаев гриппа. Это на 11.7% ниже, чем на прошлой неделе. Также уровень заболеваемости ниже порога эпидемии.

74% от общего числа заболевших за неделю – это дети до 14 лет. В больницу попали 3.6% заболевших, что также не превышает средний показатель.

В самом Липецке гриппом и ОРВИ за тот же период заразились 4476 человека – это 69% от общего числа по региону, также в областном центре зарегистрировали 8 случаев гриппа из 10.

При исследовании больных нашли вирусы гриппа A(H3N2) и A(H1N1)pdm09, парагриппа и аденовирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU