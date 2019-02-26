2019-02-26T09:29:54+03:00
Происшествия

Рецидивист из Москвы украл игрушки из магазинов в Липецке на 28 000 рублей

Мужчина воровал машинки, конструктор и другие игрушки
Лия МУРАДЬЯН
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рецидивист во всем созналсярецидивист во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке за серию краж из магазинов игрушек будут судить 52-летнего жителя Московской области. Согласно материалам дела, в январе этого года безработный и судимый москвич в Липецке обворовал сразу несколько магазинов с детскими товарами.

Сначала он выкрал из крупного сетевого магазина детских игрушек два игровых набора с машинками стоимостью 5 200 рублей. Затем он обворовал еще два магазина в других районах города. В одном случае украл конструктор за 12 700, в другом несколько игрушек на 10 000 рублей. Всего москвич вынес игрушек почти на 28 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обвиняемый во всем сознался, уголовное дело о краже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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