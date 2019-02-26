2019-02-26T10:19:15+03:00
Общество

В Липецке тушили условный пожар в библиотеке ЛГТУ

Огонь распространился на 80 кв. метров, людей эвакуировали по лестницам [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Условный пожар в ЛГТУУсловный пожар в ЛГТУФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В понедельник, 25 февраля, в Липецке провели пожарно-тактические учения в здании ЛГТУ. По замыслу учений, на втором этаже университета в кабинете библиотеки произошло короткое замыкание.

Библиотеку выбрали специально, как наиболее сложный случай. При пожарах в библиотеках огонь распространяется стремительно, горящие книги и журналы выделяют много дыма, рушатся стеллажи, заваливая проходы. Огонь и дым могут распространяются по шахтам подъемников и вентиляции. Особо опасно, когда горят хранилища с редкой литературой, рукописями и микропленкой.

Условный пожар в ЛГТУ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Условный пожар в ЛГТУФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Заметив пожар, сотрудники библиотеки сообщили по телефону 01, также сработала пожарная сигнализация и сигнал автоматически поступил на пульт пожарно-спасательного подразделения. Студентов, педагогов и персонал оперативно эвакуировали.

Условный пожар в ЛГТУ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Условный пожар в ЛГТУФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По легенде учений, огнетушителями и пожарным краном потушить пожар не удалось, огонь стремительно распространялся, помещения заволокло едким густым дымом. На место прибыли 13 отделений пожарных основного и специального назначения. Первые прибывшие бросились спасать оставшихся в здании людей. К тому времени огонь распространился на 80 м2.

Условный пожар в ЛГТУ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Условный пожар в ЛГТУФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Руководитель тушения пожара передал по рации, что из окон на втором этаже выбивается пламя, верхние этажи в дыму, в окнах люди кричат и просят о помощи, некоторых выводят по отдельной лестнице, искать других отправились сотрудники МЧС.

Условный пожар в ЛГТУ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Условный пожар в ЛГТУФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, цель таких учений: проверка знаний обязанностей и действий сотрудников университета в случае пожара, тренировка личного состава пожарных подразделений, звений газодымозащитной службы по спасению людей, тушению пожаров, эвакуации материальных ценностей в условиях, максимально приближенным к реальным, а также отработка приемов и способов эвакуации с помощью пожарной техники и снаряжения.

Условный пожар в ЛГТУ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Условный пожар в ЛГТУФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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