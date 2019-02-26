2019-02-26T10:43:30+03:00
Происшествия

В Липецке у остановки "Быханов сад" столкнулись автокран и "Шкода"

У иномарки помята дверца [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария - столкнулись автокран и "Шкода"Авария - столкнулись автокран и "Шкода"Фото: принтскрин видео.
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Этим утром, 26 февраля, в Липецке произошла авария. Возле остановки "Быханов сад" столкнулись "Шкода" и автокран. Последствия ДТП попали на видео. Кран занял одну полосу проезжей части. Лешковушка стоит ближе к обочине. Удар пришелся на пассажирскую дверцу иномарки со стороны водителя. На ней - вмятина. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за аварии на участке дороги небольшой затор. Пробка начинается уже с кольца площади Авиаторов. Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. От действий водителей на дороге зависит не только сохранность имущества, но и человеческие жизни. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

В Липецке столкнулись автокран и иномарка.#БЕСПИЛОТНИК48

ИСТОЧНИК KP.RU

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