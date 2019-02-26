2019-02-26T11:02:25+03:00
Происшествия

В Липецке на территории заказника браконьер охотился на рыбу с подводным ружьем

Подводника поймали ночью на Матырском водохранилище
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Браконьеров ловили на территории заказниковБраконьеров ловили на территории заказниковФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке поймали браконьера-экстремала, который охотился на рыбу ночью с подводным ружьем. Как сообщает региональный охотнадзор, мужчина незаконно ловил рыбу на территории заказника «Липецкий» на Матырском водохранилище 9 февраля.

Браконьер нырял в полынью, которая образовалась от слива воды, и под водой в темноте охотился на рыбу с подводным ружьем. Мужчину и материалы проверки передали в полицию, где должны возбудить уголовное дело по статье 256 УК РФ – браконьерство.

Еще одних браконьеров поймали 12 февраля на реке Воронеж на территории заказника «Яманский», где ловили рыбу с помощью торпеды и сетей. Данные материалы передали в природоохранную прокуратуру.

И 15 февраля снова на Матырском в районе «Липецкого» заказника задержали мужчин, которые ловили рыбу при помощи четырех рыболовных сетей. По данному факту возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Напавший на «скорую» с ломом липчанин во всем сознался
На руководителя липецкого Фонда капремонта завели уголовное дело
Под Липецком на ж/д станции поймали воров с 6-метровым куском рельса
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться
В Липецке картель бизнесменов незаконно заработал на аукционах 700 млн. рублей
Липчанин оплатил долг по алиментам в 590000 рублей, чтобы выехать за границу
Мэр Липецка открыто заявил о конфликте с врио губернатора
Для Липецка закупят 50 автобусов на 400 млн. рублей
В Липецке у остановки "Быханов сад" столкнулись автокран и "Шкода"
В Липецке тушили условный пожар в библиотеке ЛГТУ
Рецидивист из Москвы украл игрушки из магазинов в Липецке на 28 000 рублей
В Липецке стало меньше больных гриппом и ОРВИ
В Липецкой области дополнительное образование детей осуществляется за счет бюджета
Обманутые дольщики Липецка имеют право на бесплатного юриста
В Липецке обещают ветер и мокрый снег
Липчанин сдал в ломбард ордена и медали ветерана Отечественной войны
В Сырском руднике Липецка два дня будут отключать питьевую воду
Многодетным семьям в Липецкой области расшили список льгот
Первым вице-губернатором Липецкой области стал ответственный за сельское хозяйство