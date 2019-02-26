В Липецке на территории заказника браконьер охотился на рыбу с подводным ружьем

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-26T11:02:25+03:00

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В Липецке поймали браконьера-экстремала, который охотился на рыбу ночью с подводным ружьем. Как сообщает региональный охотнадзор, мужчина незаконно ловил рыбу на территории заказника «Липецкий» на Матырском водохранилище 9 февраля.

Браконьер нырял в полынью, которая образовалась от слива воды, и под водой в темноте охотился на рыбу с подводным ружьем. Мужчину и материалы проверки передали в полицию, где должны возбудить уголовное дело по статье 256 УК РФ – браконьерство.

Еще одних браконьеров поймали 12 февраля на реке Воронеж на территории заказника «Яманский», где ловили рыбу с помощью торпеды и сетей. Данные материалы передали в природоохранную прокуратуру.

И 15 февраля снова на Матырском в районе «Липецкого» заказника задержали мужчин, которые ловили рыбу при помощи четырех рыболовных сетей. По данному факту возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU