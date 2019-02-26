2019-02-26T11:23:08+03:00
Общество

Для Липецка закупят 50 автобусов на 400 млн. рублей

Грядет обновление общественного транспорта в регионе
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области обновляют автопаркВ Липецкой области обновляют автопаркФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области обновят автобусный парк. Как сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта, объявлена закупка на поставку 33 автобусов среднего класса.

Из областного бюджета выделено 173,7 млн. рублей. На эти деньги купят 37 автобусов. Еще 4 - с участием муниципалитетов. В ближайшее время объявят о закупке 30 автобусов для 19 муниципальных образований. На это необходимо 120,3 млн. рублей.

50 новых автобусов передадут в Липецк. На их покупку зарезервировано 409,5 млн. рублей из бюджетов области и города. На частичную компенсацию стоимости 50 автобусов липецким перевозчикам выделено 68,3 млн. рублей.

В Ельце появятся 30 новых автобусов за 149,2 млн. рублей. Всего на обновление автопарка региона предусмотрено 921 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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