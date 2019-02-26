Липчанин оплатил долг по алиментам в 590000 рублей, чтобы выехать за границу

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-26T12:08:51+03:00

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У жителя Становлянского района образовался долг по алиментам на содержание дочери - 590 тысяч рублей. Мужчина до февраля прошлого года официально нигде не работал, алименты не платил. Год назад он устроился на работу. После чего каждый месяц выплачивал от 2 до 5 тыс. рублей, в счет погашения долга.

В этом месяце мужчину послали в служебную командировку за границу. По информации пресс-службы областного Управления федеральной службы судебных приставов, ранее пристав-исполнитель ограничил выезд должника за пределы страны. Мужчина знал об этом. Встав перед выбором - закрыть долг или потерять работу, он выбрал первое. Липчанин оплатил всю сумму - 590 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU