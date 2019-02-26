В Липецке картель бизнесменов незаконно заработал на аукционах 700 млн. рублей
В Липецкой области прокуратура и УФАС раскрыли преступный картель, в который входили несколько предприятий. Они разработали схему, которая позволяла им побежать на электронных аукционах на поставку медицинского оборудования в больницы и поликлиники Липецкой области, Воронежской, Тамбовской, а также Москвы.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, участники картеля договаривались заранее и выигрывали торги по очереди. Если на аукционе было много других участников, то картельщики резко снижали цену контракта на 30-40%, что не позволяло сторонним организациям выиграть торги.
Таким путем за три года, с 2015 по 2018, нелегальные партнеры заработали более 700 миллионов рублей. Прокуратура направила все материалы в МВД, где возьудили уголовное дело по части 2 статьи 178 УК – ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения.
Картельщикам грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей и лишение права участвовать в торгах в течение трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU