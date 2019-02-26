2019-02-26T12:15:50+03:00
Происшествия

В Липецке картель бизнесменов незаконно заработал на аукционах 700 млн. рублей

Путем незаконного соглашения предприятия выиграли более 400 торгов на поставку медоборудования в Липецк, Воронеж, Тамбов и Москву
Лия МУРАДЬЯН
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Схему раскрыли УФАС и прокуратураСхему раскрыли УФАС и прокуратураФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области прокуратура и УФАС раскрыли преступный картель, в который входили несколько предприятий. Они разработали схему, которая позволяла им побежать на электронных аукционах на поставку медицинского оборудования в больницы и поликлиники Липецкой области, Воронежской, Тамбовской, а также Москвы.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, участники картеля договаривались заранее и выигрывали торги по очереди. Если на аукционе было много других участников, то картельщики резко снижали цену контракта на 30-40%, что не позволяло сторонним организациям выиграть торги.

Таким путем за три года, с 2015 по 2018, нелегальные партнеры заработали более 700 миллионов рублей. Прокуратура направила все материалы в МВД, где возьудили уголовное дело по части 2 статьи 178 УК – ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения.

Картельщикам грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей и лишение права участвовать в торгах в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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