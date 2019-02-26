2019-02-26T14:11:14+03:00
Происшествия

Напавший на «скорую» с ломом липчанин во всем сознался

За расследованием дела в Долгоруоково следит прокуратура
Лия МУРАДЬЯН
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Прокуратура взялась за дело о нападении на «скорую» в Липецкой области, где разъяренный отец ребенка крушил железным ломом машину медиков. Напомним, инцидент произошел в селе Долгоруково 24 февраля. У 3-летнего ребенка ночью поднялась температура и родители вызвали «скорую помощь».

По мнению отца мальчика, бригада ехала слишком долго, и когда медики прибыли, 37-летний мужчина затеял ссору с водителем. Пока фельдшер был в доме, отец ребенка начал бить ломом по машине «скорой» – разбил бампер и помял кузов.

Согласно материалам дела, кроме этого мужчина пригрозил убить водителя и ударил его ломом по плечу и в область груди – травмы сейчас проверяют медэксперты.

В полиции завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подозреваемый во всем сознался. Окончательное обвинение отцу ребенка предъявят по итогу всех экспертиз. Расследование на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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