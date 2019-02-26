2019-02-26T14:26:22+03:00
Общество

Оздоровительный центр Липецка оштрафовали на 50000 рублей за грубые нарушения

В кабинете хирурга отсуствовал операционный стол и стерилизаторы для инструментов
Юлия КЛЮЕВА
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Арбитражный суд принял решение оштрафовать оздоровительный центрАрбитражный суд принял решение оштрафовать оздоровительный центрФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Арбитражный суд Липецкой области обратилось региональное Управление Росздравнадзора. В заявлении представитель управления просил привлечь лечебно-оздоровительный центр, расположенный по улице Семашко в Липецке, к административной ответственности.

Специалисты Росздравнадзора ранее проверили центр и выявили ряд нарушений: в кабинете врача невролога, акушера-гинеколога, оториноларинголога, офтальмолога, гериатра, хирурга, при проверке медицинских карт, документации и т.д. В некоторых кабинетах врачей сотрудники Росздравнадзора не нашли обязательное оснащение, аппараты, необходимые для работы. Так, в кабинете хирурга отсутствовал операционный , перевязочный, инструментальный стол, хирургические наборы, стерилизаторы для инструментов.

Суд привлек к ответственности лечебно-оздоровительный центр по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)". Центр обязали выплатить штраф - 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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