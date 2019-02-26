В Липецке ледяная глыба разбила крышу "Лады"

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-26T15:21:59+03:00

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В Липецке произошло очередное происшествие с участием ледяных глыб. В этот вторник, 26 февраля, в соцсетях появились фотографии, сделанные возле здания по улице Титова. Там, на припаркованный автомобиль "Лада Гранта" упала сосулька.

Фото группа Вконтакте Регион-48 | ЛипецкФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Легковушка получила серьезные повреждения. Ледяная глыба разбила заднее стекло машины. Крыша автомобиля деформирована. Кстати, часть сосулек, пробивших стекло, остались в салоне. Рядом с "Ладой" валяются внушительные куски льда.

Напомним, что этой зимой сосульки уже разбивали машины. Также ледяные глыбы пробивали козырьки подъездов. Самый трагический случай произошел на улице Депутатской. Там глыба обледеневшего снега убила пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU