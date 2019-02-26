2019-02-26T15:21:05+03:00
Происшествия

Под Липецком дальнобойщика избили прикладом, прострелили ноги и отняли фуру с грузом

Дикое разбойное нападение произошло в Данковском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Разбойнику грозит до 15 лет тюрьмыРазбойнику грозит до 15 лет тюрьмыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследовали вооруженный разбой на дороге, который произошел летом прошлого года. Все случилось днем 9 августа на 36 километре трассы Р-126 Данков-Ефермово. Водитель грузовика «Исузу» остановился на обочине, чтобы отдохнуть.

Внезапно к дальнобойщику подъехал «УАЗ Патриот», из внедорожника вышел мужчина и наставил на водителя грузовика двуствольное ружье «ИЖ - 54. Дальнобойщика вытащили из кабины и избили прикладом.

Водитель фуры вырвался и бросился бежать по дороге в сторону Данкова, но налетчик заметил, что дальнобойщик убегает вместе с барсеткой и открыл огонь. Разбойник прострелил водителю бедро и ягодицу, а когда тот упал, отнял барсетку с телефоном. Налетчик уехал на чужой фуре, оставив водителя истекать кровью на дороге. К счастью, человека удалось спасти.

Стоимость грузовика оценили в 893 687 рублей, груз – 533 292 рубля, а в сумке у водителя было 35 005 рублей. Всего добычей разбойника стали почти полтора миллиона рублей. По факту опасного для жизни вооруженного разбойного нападения в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело направили в суд. Нападавшему грозит от 8 до 15 лет со штрафом до 1 миллиону рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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