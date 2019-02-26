В Липецке установят 14 постов весового контроля для грузовиков

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-26T15:48:46+03:00

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Этой весной в Липецке на постоянной основе заработают несколько постов весового контроля. В ближайшее время областное управление дорог и транспорта передаст городу специальные мобильные устройства. Площадки для размещения постов уже готовятся. По информации пресс-службы мэрии, их будет 14. Они должны находиться в непосредственной близости от дорог. Oстановка транспорта не должна затруднять движение. Одно из обязательных требований - ровная поверхность и хорошая освещенность.

Оборудование без проводов. Стoимостью около 3,5 млн. рублей. Данные о нагрузке на каждую из осей автомобиля поступают по системе Bluetooth на персональный компьютер.

Напомним, по дорогам города могут ездить автомобили с масимальной массoй 44 тонны. Нередко правило игнорируют. Это в совокупности с перегруженностью магистралей приводит к разрушению дорог.

Кстати, за нарушение максимальной массы могут oштрафовать. Физическое лицо - от 1 до 10 тыс. рублей. Дoлжностное - от 10 до 50 тыс. рублей. Юридическoе - от 100 до 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU