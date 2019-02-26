Автобусный парк Липецкой области ждет масштабное обновление

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-26T16:12:16+03:00

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В регионе начался процесс закупки нового автотранспорта. Как сообщили в региональном управлении дорог и транспорта, объявлен конкурс на поставку 37 автобусов среднего класса, рассчитанных на 30-35 человек. Они будут курсировать по межмуниципальным маршрутам.

Кроме того, будут закуплены 50 новых автобусов для города Липецка, 30 - для Ельца и еще 30 единиц автотранспорта - для 19 муниципалитетов.

Также частным перевозчикам Липецка компенсируют 20% стоимости на закупку 50 автобусов. На эти цели выделено 61,5 млн. рублей из областного бюджета и 6,8 млн. рублей из городской казны. Всего на обновление подвижного состава в Липецкой области предусмотрено 921 млн. рублей, из них 846,3 млн. рублей – средства областного бюджета, 74,7 млн. рублей – муниципальных образований.

Обновление автопарка врио главы региона Игорь Артамонов считает одной из важнейших задач. Еще в прошлом году на встрече с представителями транспортных компаний, обеспечивающих пассажирские перевозки, руководитель области обозначил необходимость обновления транспорта на более экологичный и современный.

«Жителям нужен новый экологичный транспорт. Региональная администрация сохранит субсидирование. Частный бизнес может активно работать в сфере пассажирских перевозок, но необходимо, чтобы цена билета и социальная защищенность жителей была сохранена», - отметил Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU