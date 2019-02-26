2019-02-26T16:12:16+03:00
Общество

Автобусный парк Липецкой области ждет масштабное обновление

Объявлен конкурс на поставку 37 автобусов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В регионе начался процесс закупки нового автотранспорта. Как сообщили в региональном управлении дорог и транспорта, объявлен конкурс на поставку 37 автобусов среднего класса, рассчитанных на 30-35 человек. Они будут курсировать по межмуниципальным маршрутам.

Кроме того, будут закуплены 50 новых автобусов для города Липецка, 30 - для Ельца и еще 30 единиц автотранспорта - для 19 муниципалитетов.

Также частным перевозчикам Липецка компенсируют 20% стоимости на закупку 50 автобусов. На эти цели выделено 61,5 млн. рублей из областного бюджета и 6,8 млн. рублей из городской казны. Всего на обновление подвижного состава в Липецкой области предусмотрено 921 млн. рублей, из них 846,3 млн. рублей – средства областного бюджета, 74,7 млн. рублей – муниципальных образований.

Обновление автопарка врио главы региона Игорь Артамонов считает одной из важнейших задач. Еще в прошлом году на встрече с представителями транспортных компаний, обеспечивающих пассажирские перевозки, руководитель области обозначил необходимость обновления транспорта на более экологичный и современный.

«Жителям нужен новый экологичный транспорт. Региональная администрация сохранит субсидирование. Частный бизнес может активно работать в сфере пассажирских перевозок, но необходимо, чтобы цена билета и социальная защищенность жителей была сохранена», - отметил Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке внук чуть не пришиб бабушку табуретом
Липчан просят помочь в покупке обезьян для зоопарка
В Липецке установят 14 постов весового контроля для грузовиков
Под Липецком дальнобойщика избили прикладом, прострелили ноги и отняли фуру с грузом
В Липецке ледяная глыба разбила крышу "Лады"
Оздоровительный центр Липецка оштрафовали на 50000 рублей за грубые нарушения
Напавший на «скорую» с ломом липчанин во всем сознался
На руководителя липецкого Фонда капремонта завели уголовное дело
Под Липецком на ж/д станции поймали воров с 6-метровым куском рельса
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться
В Липецке картель бизнесменов незаконно заработал на аукционах 700 млн. рублей
Липчанин оплатил долг по алиментам в 590000 рублей, чтобы выехать за границу
Мэр Липецка открыто заявил о конфликте с врио губернатора
Для Липецка закупят 50 автобусов на 400 млн. рублей
В Липецке на территории заказника браконьер охотился на рыбу с подводным ружьем
В Липецке у остановки "Быханов сад" столкнулись автокран и "Шкода"
В Липецке тушили условный пожар в библиотеке ЛГТУ
Рецидивист из Москвы украл игрушки из магазинов в Липецке на 28 000 рублей
В Липецке стало меньше больных гриппом и ОРВИ
В Липецкой области дополнительное образование детей осуществляется за счет бюджета
Обманутые дольщики Липецка имеют право на бесплатного юриста
В Липецке обещают ветер и мокрый снег
Липчанин сдал в ломбард ордена и медали ветерана Отечественной войны
В Сырском руднике Липецка два дня будут отключать питьевую воду
Многодетным семьям в Липецкой области расшили список льгот
Первым вице-губернатором Липецкой области стал ответственный за сельское хозяйство