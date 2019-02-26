В Липецке внук чуть не пришиб бабушку табуретом

СЕГОДНЯ 18:08 2019-02-26T18:16:25+03:00

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В декабре 2018 года в одной из квартир Липецка чуть не произошла трагедия. В доме по улице Энергостроителей сильно напился 28-летний мужчина. По информации пресс-службы регионального УМВД России, он угрожал убить свою бабушку. Липчанин замахнулся деревянным табуретом в область головы родственницы.

Пенсионерка испугалась за свою жизнь и позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники задержали хулигана и доставили его в отделение. Там он признался, что вел себя агрессивно. Мол, ему не понравились замечания бабушки. Она просила его прекратить пить.

Липчанина обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством". В ближайшее время решение по делу примет суд. Обвиняемому грозит до 2 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU